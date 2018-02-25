محكمة تلزم مواطن بدفع 12 ألف ريال لارتكابه مخالفات بسيارة طليقته

علي القحطاني (صدى):

يسدد مواطن إلى محكمة التنفيذ بمدينة بريدة مبلغ 12 ألف ريال قيمة مخالفات مرورية، ارتكبها بسيارة تحمل اسم طليقته دون علمها، لتقوم طليقته برفع دعوى ضده لإلزامه بدفع المبلغ.

وقالت مصادر إن الزوجة السابقة فوجئت عند محاولتها شراء سيارة جديدة بوجود مخالفات عليها بقيمة 12 ألف ريال، لتتوجه إلى المحكمة العامة وترفع دعوى قضائية بيّنت فيها أن المخالفات تخص طليقها.

وأضافت المصادر أن المحكمة خاطبت إدارة المرور لتستفسر عن هوية المخالفات والشخص الذي ارتكبها، مشيرة إلى أن المرور أفاد بأن السيارة التي ارتكبت 20 مخالفة تعود للزوجة، وأن السائق هو زوجها السابق.