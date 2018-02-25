السجن لمدة عام وغرامة تصل لنصف مليون ريال عقوبة الإساءة لأعضاء ” الشورى “

عادل الحربي (صدى):

على خلفية الهجوم الذي شهدته عضو مجلس الشورى إقبال درندري، بسبب رأيها المؤيد لتجنيس أبناء السعوديات، مما أدى إلى غلق حسابها بموقع ” تويتر “، أكد قانوني على تجريم الإساءة لأعضاء المجلس عبر تويتر.

وتفصيلًا، أكد المستشار أحمد المحيميد أن التشكيك في انتماءات أعضاء مجلس الشورى والإساءة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد من الجرائم المعلوماتية.

وأوضح أن تلك الجريمة معاقبتها السجن لمدة عام وغرامة قد تصل إلى نصف مليون ريال، مشيرًا إلى أنه لأعضاء الشورى حق ممارسة صلاحياتهم والقبول أو الرفض على المقترحات دون تشكيك اوو اتهامات ضدهم.