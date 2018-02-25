أديبة كويتية: لا تأتي فرحة تحرير إلا وللقلب السعودي نصيب من نبضات الفرح

عادل الحربي (صدى):

أكدت الأديبة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح، أن الكويت تحتفل كل فبراير بانتصار العدل على الطغيان، مضحة أنه لا يمكن أن تأتي فرحة تحرير إلا وللقلب السعودي نصيب من نبضات الفرح.

وقالت الصباح أن المملكة خاضت فكرة إما أن نموت معًا أو نحيا معًا، ودائمًا ما كانت منارة فتحت البيوت والقلوب.

يذكر أن الكويت تعيش أجواء الاحتفال بعيدها الوطني الـ٥٧، في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ماضية في طريقها نحو الاستقرار والازدهار.