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أنور قرقاش: نرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

أنور قرقاش: نرحب بوقف إطلاق النار في سوريا
أبو ظبي(صدى):

رحب وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بتصويت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

وأكد “قرقاش”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس السبت، “كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على حقن دماء الأبرياء”، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقرار، وإعطاءه أولوية في الغوطة الشرقية وسائر الأراضي السورية.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع، مساء أمس السبت، لصالح قرار مقدم من دولتي الكويت والسويد، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 30 يومًا؛ لوصول القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية إليها.

 


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