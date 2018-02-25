تفاصيل.. إحباط مؤامرة شاب للخلاص من أسرته بالاستعانة بقاتل مأجور في روسيا

موسكو(صدى):

أعد شاب في روسيا مؤامرة للخلاص من أسرته، إلا أن الأجهزة الأمنية أحبطت ذلك.

ونشر موقع “ميترو البريطاني” أن الشرطة الروسية ضبطت الشاب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي أستأجر قاتل مأجور لقتل كل من والده ووالدته وشقيقته البالغة من العمر 10 أعوام، وذلك في مدينة سوشي الروسية.

وقالت الشرطة أن القاتل المأجور، الذي حصل على كامل التفاصيل، وتظاهر بالموافقة على الصفقة، لم يكن سوى شرطي متخفي تمكن من خداع الشاب لإحباط مؤامرته.

وأشارت الشرطة أن والدي الشاب ، وافقا على المشاركة في خطة الشرطة للإيقاع به، حيث تظاهرا بتعرضهما للطعن، وبعد أن شاهد الشاب صور الدماء تسيل منهما، عبّر عن فرحته، وأبدى استعداده لدفع المبلغ المتفق عليه، والذي يقدر بنحو 53 ألف دولار، بعد أن يحصل على الميراث.

وتمكنت الشرطة من ضبط الشاب واعترف بما كان يخطط له، كما أعترف بأنه خطط مرتين لقتل أفراد أسرته في أوقات سابقة.