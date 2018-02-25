ماليزيا تنفي إنشاء هيئة لمراقبة إدارة المملكة للحرمين من أراضيها

كوالالمبور(صدى):

نفت مصادر في وزارة الحج الماليزية، ما تداولته قنوات إخبارية عن وجود مؤسسة في ماليزيا تحت مسمى “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين”، مشيرة إلى أنها جهة وهمية ولا ترتبط من قريب أو من بعيد بماليزيا.

وأكد مفتي ماليزيا الدكتور ذو الكفل البكري، أنه لا وجود لأي جهة تحمل هذه الصفة في بلاده، في الوقت الذي أصدرت فيه 46 جمعية إسلامية ماليزية بياناً أكدت فيه رفضها لوجود هيئة كهذه، لافتة إلى أن ما قيل عن وجودها ادعاء كاذب.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة “خير أمة العالمية” فتح الباري يحيى، إنه أمر معروف في ماليزيا أن إدارة الحرمين وخدمة الأماكن المقدسة تتشرف بها السعودية على مر الزمان، مضيفاً أنه لا توجد أي معلومات عن وجود الهيئة المذكورة في ماليزيا.