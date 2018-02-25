بالفيديو..موهبة تصدم اللجنة وتختار أحلام..والأخيرة : ” شوية مراوح “

نورة الشهري (صدى):

صدمت إحدى المشتركات ببرنامج المواهب ” ذا فويس ” سهى المصري من اليمن، أعضاء لجنة التحكيم حيث تنافس كل منهم على ضمها لفريقه.

وقدمت المصري أغنية ” يا ليل يا جامع “، واستدار لها كل أعضاء التحكيم من عاصي وحماقي وإليسا وأحلام.

وقالت إليسا إن صوتها يمني بإمتياز، وحماقي وصف صوتها بالخيال، وقدّمت إليسا لها الشوكولاتة، وفي النهاية إختارت الإنضمام لفريق أحلام.

وجاء رد فعل الفنانة الإماراتية أحلام كوميديًا بعد اختيار سهى لها ،حيث قالت : ” الله يخليكم شوية مراوح علشان تروح منهم الصدمة “.