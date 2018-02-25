الخيبري: هذه ليست أخلاقًا يا عسيري

نواف السالم(صدى):

يتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم عقوبات تطول لاعبي الأهلي والفيحاء بعد المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك والتي بدأت بعد نهاية ركلات الترجيح في المباراة التي كسبها الأهلي .

بهذا الخصوص وجّه سامي الخيبري لاعب نادي الفيحاء رسالة عتب للاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري.

وقال : أنا عاتب على عبدالفتاح عسيري وأقول له هذه ليست روحًا ولا أخلاقًا رياضية”.

وأضاف: عند الفوز يجب أن تحترم الخصم، وفي النهاية هذه كرة قدم إذا انتصرت يجب أن تتواضع.