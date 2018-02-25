إمام مسجد ومؤذنه يتوفيان في نفس الليلة بـ ” الرس “

سالم المطيري(صدى):

توفي إمام أحد المساجد بمحافظة الرس، ومؤذن المسجد ذاته، ليلة الجمعة الماضية ،وشيعت جنازتهما بعد الصلاة ودفنا في قبرين متجاورين، بعد 30 عاما من عملهما معا داخل المسجد.

وبحسب الأقارب كان الإمام يعاني من السرطان، فيما أصيب المؤذن بجلطة قبل أسابيع دخل إثرها العناية المركزة.

يذكر أن الفقيدان ظلا متزاملين في خدمة بيت الله، وشاء الله أن يجمعهما في موتهما كما اجتمعا في حياتهما على طاعته.