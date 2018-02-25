بالفيديو.. عبدالفتاح العسيري يكشف سبب احتفاله بالفوز أمام لاعب الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

قال عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنهم لم يقدموا المستوى المطلوب أمام الفيحاء طوال المباراة، خاصة في بدايتها، إلا إنهم نجحوا في تحقيق المطلوب وهو التأهل.

وأوضح اللاعب أن الغيابات التي يعاني منها الفريق والتغييرات المتأخرة هي السبب وراء تراجع مستوى وأداء اللاعبين أمام الفيحاء.

وكشف عسيري سبب احتفاله أمام لاعبي الفيحاء، عقب الفوز، حيث قال في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء :”لاعب الفيحاء كان يسب طوال المباراة ويستفزنا، لذلك قمت بالاحتفال أمامه”.