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جوستافو مدرب الفيحاء: أشعر بالفخر لأننا صنعنا فريقاً تخشى مواجهته كل الفرق

جوستافو مدرب الفيحاء: أشعر بالفخر لأننا صنعنا فريقاً تخشى مواجهته كل الفرق
ماجد محمد(صدى):

قال جوستافو كوستاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، إن المباراة التي جمعت فريقه بالأهلي في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين كانت متكافئة.

وأكد جوستافو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة، أنه لم يكن هناك تهديد مباشر من الأهلي سوى في هدفي التعادل إلا أن فريقه فشل في الحفاظ على التقدم، مضيفا: أشعر بالفخر لأننا صنعنا فريقاً تخشى مواجهته كل الفرق الجماهيرية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2945 ] نشر منذ 1 ساعة

من حقك تفتخر بالفريق

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