الإطاحة بأكبر تاجر أسلحة برازيلي في أمريكا

واشنطن(صدى):

أعلنت الشرطة البرازيلية القبض على أكبر تاجر أسلحة فى البلاد بمنزله فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الشرطة البرازيلية -حسبما ذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية- أن فريدريك باربيرى تم اعتقاله اليوم السبت، فى منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم العثور خلال عملية القبض على 60 بندقية بالمنزل كان باربيرى قد أرسلها فى شهر مايو الماضى لدعم مهربى مخدرات فى مطار ريو دى جانيرو الدولي، مضيفة أن السلطات الأمريكية ستتيح تفاصيل القبض عليه الأسبوع المقبل.