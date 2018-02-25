صورة نادرة لـ مطار الرياض عام 1982.. وهكذا تفاعل المغردون!
نشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” عبر “تويتر” تصوير جوي من طائرة تقترب من مطار الرياض القديم عام 1982م.
وتفاعل الحساب مع المغردين متسائلا: هل تعرفون بعض المعالم الظاهرة في الصورة؟، فرد عليه حساب ” طارق باسُوُدْانّ ” : ” اعتقد الصورة لشارع الجامعة مبنى رعاية الشباب والبنك العلي التجاري المبنى الأسود، وفي هذا العام مطار الملك خالد كان مفتوح لزيارة العائلات اذا لم أكن مخطأ ” .
وقال حساب ” خالد عبدالله ” : ” شارع الجامعه تعليم الرياض “.
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