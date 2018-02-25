صورة نادرة لـ مطار الرياض عام 1982.. وهكذا تفاعل المغردون!

علي القحطاني (صدى):

نشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” عبر “تويتر” تصوير جوي من طائرة تقترب من مطار الرياض القديم عام 1982م.

وتفاعل الحساب مع المغردين متسائلا: هل تعرفون بعض المعالم الظاهرة في الصورة؟، فرد عليه حساب ” طارق باسُوُدْانّ ” : ” اعتقد الصورة لشارع الجامعة مبنى رعاية الشباب والبنك العلي التجاري المبنى الأسود، وفي هذا العام مطار الملك خالد كان مفتوح لزيارة العائلات اذا لم أكن مخطأ ” .

وقال حساب ” خالد عبدالله ” : ” شارع الجامعه تعليم الرياض “.