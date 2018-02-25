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حضور نسائي كبير بمهرجان الشرقية للخيل العربية

حضور نسائي كبير بمهرجان الشرقية للخيل العربية
نايف السالم(صدى):

شهدت مدرجات الجماهير في مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، المقام حاليًا في الصالة الخضراء بالخبر،حضور كبير، وكان اللافت للنظر الحضور النسائي الكبير من السعوديات خاصة ، اللائي أبدين سعادتهن لمشاهدة المهرجان.

وأوضحت إحدى المواطنات أنها للمرة الأولى التي تشاهد فيها بطولة للخيل العربية الأصيلة، قائلة : ” اليوم شاهدت المنافسات، ورأيت بعيني جمال الخيل العربية “.

وأكدت أن حضورها فرصة كبيرة لمشاهدة هذه البطولة، التي تمزج الترفيه بالثقافة بالأصالة بالعراقة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2945 ] نشر منذ 1 ساعة

طالما هن ملتزمات و محتشمات مافي مانع

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