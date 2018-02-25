حضور نسائي كبير بمهرجان الشرقية للخيل العربية
شهدت مدرجات الجماهير في مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، المقام حاليًا في الصالة الخضراء بالخبر،حضور كبير، وكان اللافت للنظر الحضور النسائي الكبير من السعوديات خاصة ، اللائي أبدين سعادتهن لمشاهدة المهرجان.
وأوضحت إحدى المواطنات أنها للمرة الأولى التي تشاهد فيها بطولة للخيل العربية الأصيلة، قائلة : ” اليوم شاهدت المنافسات، ورأيت بعيني جمال الخيل العربية “.
وأكدت أن حضورها فرصة كبيرة لمشاهدة هذه البطولة، التي تمزج الترفيه بالثقافة بالأصالة بالعراقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26981 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحن قعدنا باالبيوت🤗🤗🤗🤗
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2945 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما هن ملتزمات و محتشمات مافي مانع