تفاصيل ترشيح مدير فني جديد للمنتخب الإيطالي

نواف السالم(صدى):

قال مفوض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو فابريتشيني إنه قد تظهر في الأيام المقبلة، أسماء مفاجئة لتولى مهمة الإشراف على المنتخب الإيطالي.

ويبحث المنتخب الإيطالى عن خليفة لجانبييرو فينتورا الذى أقيل من منصبه بعد الفشل فى التأهل الى نهائيات مونديال روسيا 2018 عبر الملحق الأوروبي، بعد الخسارة أمام السويد ذهاباً 0-1، والتعادل معها إياباً فى ميلانو 0-0.

وتابع فابريتشيني: “رأينا بالتأكيد أن هناك كثيرين مهتمون بالمنصب.. تسمية المدرب الجديد ستتم فى وقتها المناسب لأننا لا نريد التسرع.. من المهم أن نجرى الخيار الصحيح.. من المبكر جداً تسمية المدرب المستقبلى، لكن قد يحصل جديد فى هذا الشأن مع اقترابنا من أواخر أبريل المقبل”.

وواصل: “هل ستكون هناك مفاجآت؟ المشهد الإيطالى يقدم لنا العديد من الحلول.. نملك مدربين من بين الأفضل فى العالم.. الخيارات ستكون واسعة حتى إن كان هناك مرشحون أكثر ملاءمة من آخرين.. من المؤكد أن على الشخص الذى سيتم اختياره أن يتمتع بالحماس وقدرة تحمل المسئوليات”.

وكان كلاوديو رانييري، الذى قاد ليستر سيتى إلى لقب تاريخى فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم عام 2016، كشف قبل أيام معدودة أنه “مستعد لترك فريقه الحالى نانت الفرنسى إذا طلب منه الإشراف على منتخب بلاده”.

وطرح اسم المدرب البالغ 66 عاماً من بين الأسماء المرشحة للإشراف على المنتخب الذى يقوده حالياً بشكل مؤقت لويجى دى بياجيو.