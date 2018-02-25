بالفيديو..موجة غبار تجتاح نجران..والتعليم تعلن تعليق الدراسة

عادل الحربي (صدى):

شهد شرق مدينة نجران موجة غبار قوية قادمة من صحراء الربع الخالي في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وأعرب المواطنون عن مخاوفهم من تأثيراتها على طلاب المدارس، فيما طالب عدد من المواطنين بتعليق الدراسة.

من جانبه أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة في الجامعة والكليات التابعة لها في محافظة شرورة ويدمة وحبونا، اليوم الأحد، كما أقر المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي، تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة اليوم.

وأكد الناطق الإعلامي بتعليم نجران عبدالله الشهري،‫ أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس منطقة نجران ومحافظاتها اليوم الأحد نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول حالة الطقس، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات بتعليم نجران.