صورة تتجلى فيها إنسانية رجال الحرس الوطني

علي العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل من رجال الحرس الوطني يحمي أحد كبار السن من الأمطار ،أظهرت الأعمال الجليلة التي يقومون بها في خدمة المواطنين على المستوى الإنساني قبل الأمني.

وتفاعل المغردون مع الصورة، معربين عن تقديرهم لخدمات رجال الأمن الإنسانية، والتي ليست بالجديدة.