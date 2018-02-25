المعارضة فى الغوطة الشرقية ترحب بالقرار الدولى لوقف إطلاق النار

دمشق(صدى):

رحب فصيلا المعارضة الرئيسيان فى الغوطة الشرقية بسوريا بالقرار الذى أصدره مجلس الأمن الدولى اليوم السبت، والذى يطالب بهدنة لمد 30 يوما فى أنحاء البلاد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي.

وتعهد فصيل جيش الإسلام وفصيل فيلق الرحمن فى بيانين منفصلين بحماية قوافل الإغاثة التى ستدخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة قرب دمشق. وقال المسلحون إنهم سيلتزمون بالهدنة لكنهم سيردون على أى انتهاكات من الحكومة السورية وحلفائها.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان إن بلاده ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.