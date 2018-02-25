ثلاثي هجوم ريال مدريد يسجلون معا لأول مرة منذ 679 يوما

ماجد محمد(صدى):

استطاع ثلاثي هجوم فريق ريال مدريد الإسباني والشهير بـBBC، (كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما)، التسجيل معا في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ 679 يوما.

وفاز ريال مدريد على ألافيس 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، وقد سجل رونالدو ثنائية وجاريث بيل هدف وكريم بنزيما هدف.

ولم يسجل الثلاثي معا فى مباراة واحدة منذ 16 أبريل 2016.

وفاز الفريق وقتها على خيتافى 5-1 بالجولة الـ33 من الليجا، سجل كل منهما هدف، بينما سجل جيمس رودريجيز وإيسكو الهدفين الآخرين، ومر على هذا اليوم عام و10 أشهر ما يعادل 679 يوما.