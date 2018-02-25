خبراء: الترمومتر الديجيتال الذي يقيس الحرارة من فتحة الأذن هو الأفضل للصغار

نورة الشهري (صدى):

معلومات كثيرة عن رعاية الطفل تتطلب معرفة الكثير من التفاصيل ومراقبة الكثير من الأمور، منها قياس حرارة الصغير في البيت.

ويعتبر الترمومتر الديجيتال الذي يقيس الحرارة من فتحة الأذن هو الأفضل للصغار، على الرغم من أن معظم الأشخاص البالغين قيست حرارتهم أثناء الطفولة بترموتر الزئبق.

يستغرق قياس الحرارة عن طريق الأذن ثوانٍ قليلة، ويتم تغيير الغطاء البلاستيكي الطرف الترمومتر في كل مرة، ما يضمن النظافة شراء الترمومتر الديجيتال لقياس الحرارة من فتحة الأذن من التوصيات الخاصة برعاية الطفل حالياً.

أما ترمومتر الزئبق الذي يقيس الحرارة من الفم أو من تحت الإبط فيمكن أن يكون غير دقيق عند قياس حرارة الصغير لأن الأمر يعتمد على مدى تعاون الطفل مع من يقيس الحرارة.

و تفيد التقارير الطبية أن قياس الحرارة من الفم قد يكون أقل من الحقيقة بهامش بسيط، بينما يعطي قياس الديجيتال مستوى أعلى من الدقة.