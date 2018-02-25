برشلونة يقسو على جيرونا بسداسية في الدوري الاسباني

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق برشلونة على ضيفه فريق جيرونا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ” الكامب نو ” ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف، الهدف الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر اللاعب بورتو وجاء رد برشلونة سريعًا بعد دقيقتين فقط حيث تمكن لويس سواريز من إدراك هدف التعادل.

ورد سواريز الهدية لميسي ونجح ” ليو ” من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 30 وتكفل ميسي بالهدف الثالث في الدقيقة 36 بركلة حرة رائعة خدعت مدافعي جيرو، واختتم سواريز مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل النادي الكتالوني سيطرته على أجواء المباراة وجاء الدور على كوتينيو لزيارة شباك جيرونا، وتمكن سواريز من إحراز الهدف الثالث له ” هاتريك ” والسادس لفريقه في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 65 معززًا صدارته للدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق جيرونا عند 34 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب الليجا.