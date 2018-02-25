مدني المدينة المنورة يتلقى 1200 بلاغ للحالات المطرية

نايف السالم(صدى):

تلقت مراكز التحكم والتوجية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم 1200 hتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت عن الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع .

وباشرت فرق الدفاع المدني تسع بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ إحتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وعدة بلاغات إلتماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل حيث طبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة ، كما باشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والإلتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء لتعطل محولين تم إصلاحهما في حينها كما باشرت أيضا فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية .

وقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال أمس واليوم لورود تنبية متقدم من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة التي تستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات .

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة ومنه عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والإنتباه أثناء قيادة المركبات خاصة في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الإنزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والإبتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي لا سمح الله.

كما طالب المتحدث، بتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم إستعمال الجوال أثناء البرق والإبتعاد عن الاماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنهامعرضة للتطاير وتعرض للإصابة وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الإقتراب من الاودية أثناء التنزه لأنها عرضه للإنزلاق والإنجراف وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة إحتمال حدوث سيول منقولة .

وأكد العقيد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أتخذت كافة الإجراءات الإحترازية والإستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والأليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية .