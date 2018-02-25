4 فوائد لتناول الزيتون باستمرار

نورة الشهري (صدى):

نصح خبراء التغذية باستمرا تناول الزيتون والزيت المستخلص من عصره، حيث يدخل الزيتون في السندويشات والسلطات وتتم إضافته لكثير من المعجنات والأطباق.

وقال الخبراء :الزيتون مفيد للقلب والبشرة والمفاصل والربو تحتوي الحصة الواحدة 28 جرامًا من الزيتون الأخضر على 41 سعرة حرارية تشكل الدهون 36 سعرة منها، ويوجد جرام من الألياف في نفس الكمية، وجرام من الكربوهيدرات، ولا يوجد بروتين في الزيتون الأخضر.

وأضافت :بينما تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأسود على 23 سعرة حرارية فقط، تشكّل الدهون 16 سعرة منها، وتبلغ كمية الكربوهيدرات جرامين في الحصة الواحدة من الزيتون الأسود، والألياف جرامًا واحدًا.

ويمتاز الزيتون بنوعية الزيوت الصحية والدهون التي يحتويها، إلى جانب أنه غني بفيتامين ” إي ” ، ومضادات الأكسدة الفلافونويد.

وتقوم هذه التوليفة بدور هام كمضاد للالتهابات في وقاية القلب، كما تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة ومن تأثير المواد الكيميائية.