بالصور.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

ماجد محمد(صدى):

تأهل فريق الأهلي مساء اليوم السبت، لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة 4-3 ، في ربع نهائي المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح، التي رجحت كفة الأهلي.

افتتح جوناثان دافيد جوميز، التسجل للفيحاء في الدقيقة 21، وتعادل الأهلي عن طريق العمري في الدقيقة 85، ليحتكم الفريقين للوقت الإضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وأحرز دانيلو مورينو أسبريليا، الهدف الثاني للفيحاء، في الدقيقة 99، وتعادل عبد الفتاح عسيري للأهلي في الدقيقة 102، وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد عقيل الصبيحي في الدقيقة 112.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي إيوانيس فيتفازيديس وليوناردو دا سيلفا وعلي عواجي ومحمد أمين بن عمر، وأهدر مارك ميليجان وصالح العمري.

فيما سجل للفيحاء ألكساندروس تزيوليس ودانيلو اسبريليا وروني فرنانديز وأهدر عبد الله المطيري ونواف الصبحي وإميليو إيزاجيري.