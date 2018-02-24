بالصور.. مهرجان خليص الزراعي السياحي الأول يواصل فعالياته

حمود العنزي (صدى):

يواصل مهرجان خليص الزراعي السياحي الأول فعالياته بمشاركة شعبية فاعلة من الأهالي والزوار من المراكز التابعة لمحافظة خليص والمدن المجاورة ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي، حيث انطلقت الألعاب الشعبية والمسابقات وعروض التحف الفنية التراثية المنوعة في ركن مراكز المحافظة .

ويشارك فرع الضمان الاجتماعي بمحافظة جده في المهرجان ببرامج تعريفية عن الفرع وما يقدمه للأسر المستفيدة بقسميه الرجالي والنسائي في ركنه المخصص إلى جانب مشاركة مستشفى خليص من خلال توفير خدمات طبية تطوعية متنقلة من المناطق المجاورة وكذلك عيادة طبية مصغرة لفحص العلامات الحيوية وحقيبة إسعافات مجهزة بالكامل لحالات الطوارئ.

وشهد الركن الزراعي إقبالا كبيرا من الزوار حيث قدم مجموعة من كبار السن تعريفا لأساليب الزراعة قديما منها حرث الأرض وحفر البئر وحمس البن وإعداد القهوة بأهازيج مشوقة، كما شهد مسرح الطفل عروضا مسرحية وتمثيلية ومسابقات شيقة للأطفال إلى جانب مشاهد الزوار لعروض الطيران الشراعي.