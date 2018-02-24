نيكي هايلي تدعو بشار الأسد وحلفاءه للألتزام بقرار الهدنة بسوريا

جنيف(صدى):

اتهمت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، روسيا بتأخير إصدار قرار بشأن وقف أعمال القتال في سوريا، أمس.

وقالت هايلي، إن تأخر روسيا في الموافقة على مشروع القرار تسبب في وقوع المزيد من الضحايا، حيث دعت تدعو نظام الأسد بلالتزام بقرار الهدنة في سوريا.

وشددت هايلي على أن روسيا عارضت مشروع القرار بشأن سوريا، أمس، داعية نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا.

وأقر مجلس الأمن في وقت سابق قرارا يطالب كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.