نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الناشري

نايف السالم(صدى):

نقل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد حمد إبراهيم الناشري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.