مدني الرياض: 11 بلاغ تعلق مركبة و17 التماس كهربائي

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، عدد البلاغات التي تعامل معها الدفاع المدني بمنطقة الرياض في الحالة المطرية لهذا اليوم وحتى الساعة، حيث تم تعلق مركبات في مناطق ومنتزهات بريه وأغلب الحالات لي متنزهين (عوائل) منها:

7 بلاغات متفاوته تعلق مركبات في ( سِعد ) التابع لمحافظة رماح ، وبلاغ تعلق مركبه في وادي السدودس التابع للعيينه الدرعيه ، و2 بلاغ تعلق مركبه في الرحمانيه التابعه للخرج ، وبلاغ تعلق مركبه في ملهم التابع لحريملاء ، وباشرت فرق الدفاع المدني جميع البلاغات وتم اخراج المركبات، ولازالت الفرق تتلقى البلاغات مِن وقت لآخر.

كما باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، عدد من بلاغات الالتماسات الكهربائية بلغت 17 ، وعدد حالات سقوط اجسام على مركبات متوقفه بلغت 13، وجميع البلاغات التي تم مباشرتها حتى الان لم تسفر عن اَي إصابات أو وفيات ولله الحمد .

وأكد المتحدث، أنه لازالت قوات الدفاع المدني بمنطقة الرياض في حالة متابعة للحالة المطرية، داعياً الجميع الى التقيد بإرشادات و توجيهات الدفاع المدني لسلامتهم.