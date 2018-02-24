بالفيديو.. هطول الأمطار على الرياض

عادل الحربي (صدى):

شهدت مدينة الرياض وبعض محافظات منطقة الرياض فجر اليوم السبت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ولا زالت مستمرة إلى فترة ما بعد الظهر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد على المدينة ومحافظاتها وقراها وضواحيها وتضرر بعض المركبات من زخات البرد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والشرقية.