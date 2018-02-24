بالصور.. طرق عسير تعمل على إنارة عقبة ضلع

سعيد العجل(صدى):

بدأت إدارة الطرق بمنطقة عسير بإشراف مباشر من مدير فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس ” مبارك بن ناصر المطوع ” في إنارة طريق عقبة ضلع وذلك في إطار الإهتمام الذي يولية سعادة المهندس المطوع بطرق المنطقة من ناحية الإنارة وتوفير كافة احتياجاتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية لها بما يكفل سلامة مرتادي هذه الطرق .

المهندس “المطوع” قام بالعديد من الجولات على الطرق من أجل تفقدها عن قرب وذلك بمرافقة من جهاز الإشراف على الطرق والمقاول المختص حيث تم تلمس احتياجات هذه الطرق والوقوف عليها ومتابعة تنفيذها .

“المطوع” أكد أن هذه الجولات هي من أجل أن يقف على احتياجات الطرق بنفسه ومباشرة تنفيذ هذه المطالب على الفور لأنه من صميم اختصاصه وعمله المكلف به وأهم أولوياته لأن حياة المسافرين عبر هذه الطرق هي من أولى الأولويات والمحافظة عليها أهم شيء لأنهم لبنات بناء المجتمع التي لا يقوم بدونها فيجب توفير كل سبل الراحة لهم في سفرهم .