جناح المؤسسة العامة للتقاعد في بالجنادرية يتيح فرصة العمر لامتلاك مساكن

سعيد العجل(صدى):

يقدم جناح المؤسسة العامة للتقاعد المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثون والمقام حاليا على أرض الجنادرية بالرياض.

عروض مميزة وجذابة لامتلاك مسكن العمر عبر برنامج ” مساكن ” والذي يتيح لكافة موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين و المتقاعدين وفق شروط ميسره ومتنوعة .

منها على سبيل المثال طول مدة سداد قيمة المسكن لتصل لغاية 30 سنة وكذا دفعات ثابته بالإضافة إلى العديد من المزايا التى يمكن لزوار الجناح الاطلاع عليها .

ويفتح الجناح ابوابة للزوار من الساعة 11 صباحا وحتى 11 مساء ،قبل أن يختتم الجناح مشاركته بالجنادرية الاربعاء القادم.