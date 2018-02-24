بالصور.. أمطار على القرية التراثية في الجنادرية

حمود العنزي (صدى):

هطلت اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القرية التراثية بالجنادرية، التي شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء على أرض المهرجان.

ومع زخات أمطار الخير والبركة تضاعفت المتعة لدى زوار ” الجنادرية 32 ” ، لاسيما عندما بدت أرض المهرجان وكأنها تتنفس فرحاً، عندما خالطت هذه الأمطار عبق الماضي، الذي طالما ميّز هذا المهرجان الوطني العريق.

وكعادتهم اليومية وقف رجال الحرس الوطني والمرور والدوريات الأمنية على خدمة الزوار بمداخل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، وعلى الطرق المحيطة به، مستمتعين بالأجواء الماطرة، رغم أنها عادةً ما تصنف ضمن الظروف المناخية الصعبة، إلا أنها لم تثنيهم عن القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، على مستوى تنظيم دخول الزوار على البوابات الرئيسية لموقع المهرجان، وكذا تسيير الحركة المرورية على طول الطرق المؤدية لموقع القرية التراثية بالجنادرية، مكملين بذلك عقد جمال ما انفكوا ينظمونه دائماً في جميع الأحوال والظروف.