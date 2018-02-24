دوريات الأمن تطيح بعصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية والإقامات بجازان

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من الإطاحة بعصابة مكونة من ٤ أشخاص من جنسيات شرق آسيوية أمتهنت تزوير الإقامات والجوازات وبيعها على عمالة مخالفة بمقابل مادي.

وتأتي عملية القبض عقب توفر معلومات لإحدى الدوريات السرية العاملة في الميدان عن وجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بتزوير إقامات وجوازات وبيعها على عمالة مخالفة ويمارسون نشاطهم بكل سرية داخل إحدى الشقق بمدينة جيزان.

وفور ورود المعلومة تم تشكيل فريق رصد وتحري متخصص ووضع الموقع تحت المراقبة وعند تأكد الفريق من صحة المعلومات ونشاطهم المشبوه تم تفتيش الشقة بكل إحترافية والإطاحة بكافة أفراد العصابة وعددهم أربعة أشخاص متلبسين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة بالإضافة لعدد من الجوالات والجوازات والإقامات المزورة وأوراق خاصة بلعبة القمار.

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الأشخاص رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره الجزيل لمدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد عبدالله مدخلي وللفرق التي تولت الرصد والقبض مؤكداً بأنه لن يفلت أي مخالف أو عابث بأمن الوطن والمواطن والمقيم من العقاب وأن رجال الأمن له بالمرصاد.