فيلم وثائقي يعزز حب الوطن في معرض القصيم للكتاب ببريدة

سالم المطيري(صدى):

يعرض معرض القصيم للكتاب مساء غد فيلماً وثائقياً يحاكي سيرة أحد رواد الثقافة والصحافة بالقصيم رجل الأعمال والأديب الشيخ ناصر بن سليمان العُمري ـ رحمه الله ـ بعنوان ” رجل أحب وطنه ” .

ويستعرض الفيلم سيرة العُمري الذي ساهم في تأسيس صحيفة بالقصيم مع أخيه الشيخ صالح في عهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ وقت صحافة الأفراد كما أنه من أوائل الكتاب السعوديين .

ويعتبر العُمري أحد مؤسسي التعليم النظامي بالقصيم فكان مديراً لأول مدرسة ببريدة مدرسة الفيصلية، كما أنه أصدر عدة مؤلفات أدبية وتاريخية وديوان شعر بعنوان ” مشاعر عربية ” عرف العُمري بانتمائه ومحبته لوطنه ولملوك هذا الوطن الذين عاصرهم منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى وفاته في عام 1435 هـ .