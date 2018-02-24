فيلم وثائقي يعزز حب الوطن في معرض القصيم للكتاب ببريدة
يعرض معرض القصيم للكتاب مساء غد فيلماً وثائقياً يحاكي سيرة أحد رواد الثقافة والصحافة بالقصيم رجل الأعمال والأديب الشيخ ناصر بن سليمان العُمري ـ رحمه الله ـ بعنوان ” رجل أحب وطنه ” .
ويستعرض الفيلم سيرة العُمري الذي ساهم في تأسيس صحيفة بالقصيم مع أخيه الشيخ صالح في عهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ وقت صحافة الأفراد كما أنه من أوائل الكتاب السعوديين .
ويعتبر العُمري أحد مؤسسي التعليم النظامي بالقصيم فكان مديراً لأول مدرسة ببريدة مدرسة الفيصلية، كما أنه أصدر عدة مؤلفات أدبية وتاريخية وديوان شعر بعنوان ” مشاعر عربية ” عرف العُمري بانتمائه ومحبته لوطنه ولملوك هذا الوطن الذين عاصرهم منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى وفاته في عام 1435 هـ .
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