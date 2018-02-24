الهلال الأحمر ينقذ 79حالة سقوط إثر أمطار المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ هطول الامطار اليوم السبت، 18 حالة سقوط انزلاق، حيث تم نقل 15 حالة و إسعاف 3 في الموقع ، بالإضافة إلى 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات ومعالجة حالة واحدة في الموقع .

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي إن الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف باشرت 54 حالة وجميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة ، والمراكز الصحية المتاخمة ، مؤكدا أن جميع الفرق رفعت أهبة استعدادتها منذ وقت مبكر.