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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الهلال الأحمر ينقذ 79حالة سقوط إثر أمطار المدينة المنورة

الهلال الأحمر ينقذ 79حالة سقوط إثر أمطار المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ هطول الامطار اليوم السبت، 18 حالة سقوط انزلاق، حيث تم نقل 15 حالة و إسعاف 3 في الموقع ، بالإضافة إلى 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات ومعالجة حالة واحدة في الموقع .

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي إن الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف باشرت 54 حالة وجميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة ، والمراكز الصحية المتاخمة ، مؤكدا أن جميع الفرق رفعت أهبة استعدادتها منذ وقت مبكر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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