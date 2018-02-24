الهلال الأحمر ينقذ 79حالة سقوط إثر أمطار المدينة المنورة
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ هطول الامطار اليوم السبت، 18 حالة سقوط انزلاق، حيث تم نقل 15 حالة و إسعاف 3 في الموقع ، بالإضافة إلى 7 حوادث مرورية نقل منها 6 حالات ومعالجة حالة واحدة في الموقع .
وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي إن الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف باشرت 54 حالة وجميعها تم نقلها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة ، والمراكز الصحية المتاخمة ، مؤكدا أن جميع الفرق رفعت أهبة استعدادتها منذ وقت مبكر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة
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