رسميًا.. استبعاد سالم الدوسري من تشكيل فياريال لمواجهة خيتافي
استبعد خافيير كاليخا مدرب نادي فياريال، النجم سالم الدوسري من تشكيل الفريق لمواجهة خيتافي في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، غدًا الأحد.
ولم يشارك الدوسري في أي لقاء رسمي مع النادي الإسباني منذ الانضمام إليه في يناير الماضي ضمن صفقة انتقالات شملت 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ليه
عين العدل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماراح يلعبون لانهم رايحين بصفقة وليس بعقد لكل لاعب بالتالي لن يجازف اي مدرب باشراكهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 1 ساعة
الطريقه خاطئة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه من جدكم ……… ما رح يعترفو بمثل هؤلاء المحسوبين
لاعبي كرة قدم
حدهم مباراة حواري
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 1 ساعة
طيرهم من الدوري وجه النكبه