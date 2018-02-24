رسميًا.. استبعاد سالم الدوسري من تشكيل فياريال لمواجهة خيتافي

نواف السالم(صدى):

استبعد خافيير كاليخا مدرب نادي فياريال، النجم سالم الدوسري من تشكيل الفريق لمواجهة خيتافي في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، غدًا الأحد.

ولم يشارك الدوسري في أي لقاء رسمي مع النادي الإسباني منذ الانضمام إليه في يناير الماضي ضمن صفقة انتقالات شملت 9 لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.