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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي
ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، تدريباته؛ تحضيرًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجانب الفني.

ضم الجهاز الفني لفريق الهلال الأول الأرجنتيني ” فروتوس لورينزو ” كمساعد أول، والأرجنتيني ” ليوناردو سكوادروني ” مساعدًا ثانيًا، والتشيلي ” ألفارو فيليب ” مدربًا للياقة، ويساعده عبدالعزيز الدوسري.

ويدرب الحراس الروماني ” دان زدينكا ” ، حيث من المنتظر أن يصل ” ألفارو ” خلال اليومين المقبلين.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههه فريق المجاملات

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