بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، تدريباته؛ تحضيرًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجانب الفني.
ضم الجهاز الفني لفريق الهلال الأول الأرجنتيني ” فروتوس لورينزو ” كمساعد أول، والأرجنتيني ” ليوناردو سكوادروني ” مساعدًا ثانيًا، والتشيلي ” ألفارو فيليب ” مدربًا للياقة، ويساعده عبدالعزيز الدوسري.
ويدرب الحراس الروماني ” دان زدينكا ” ، حيث من المنتظر أن يصل ” ألفارو ” خلال اليومين المقبلين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه فريق المجاملات
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6372 ] نشر منذ 46 دقيقة
الهلالي يقول للحاقدين عليه
سكت الجميع فتكلم الحمار قائلآ