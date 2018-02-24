بالصور.. توافد الزوار على الخيمة الذكية بمهرجان أرض المعرفة والترفيه بجدة

نايف السالم(صدى):

توافد الزوار على الخيمة الذكية التي أنشأتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بمهرجان أرض المعرفة والترفيه بجدة، اليوم السبت .

و يذكر أن الخيمة تقدم التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج، حيث تعد من أحدث الأساليب التوعوية لأنها تحاكي واقع المدمن الحقيقي وما يمر به خلال فترة الإدمان كاملة كل المراحل وكل التوقعات لنهايته المؤلمة لو استمر في الإدمان.

ويتعرف الزائر للمعرض المصاحب للخيمة على أضرار المخدرات وأنواعها ووسائل تهريبها وأعراض المتعاطين لها، إلى جانب عرض عينات منها بجانب الرد على استفساراتهم في جميع الجوانب.