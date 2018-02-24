ريال مدريد يكتسح آلافيس

نواف السالم(صدى):

فاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا.

أحرز أهداف ريال مدريد كلا من كرستيانو رونالدو في الدقيقتين 44 و61، بالإضافة لجاريث بيل الذي سجل هدفا في الدقيقة 46، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 89.

يرتفع رصيد الفريق الملكي للنقطة 51 ويظل في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو آلافيس عند النقطة 28 في المرز الـ 16.