” المطلق ” : التمويل مقابل رهن العقار للبنك أمر جائز من الناحية الشرعية

عادل الحربي(صدى):

أعرب عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عن قناعته بأن الأغلبية المطلقة من معاملات البنوك مع الأفراد في المملكة تعتبر ” إسلامية ” .

وقال المطلق في برنامجه الاسبوعي ” استديو الجمعة ” أمس المذاع على اذاعة ” نداء الاسلام ” : أكاد أجزم بأن أكثر من 99٪ من معاملات البنوك في المملكة مع الأفراد غالبها إسلامي، ونؤكد جواز التمويل مقابل رهن العقار للبنك.

وأضاف ” المطلق ” : معاملة البنوك الآن غالبها إسلامي، خصوصا معاملة الأفراد.