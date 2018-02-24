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” المطلق ” : التمويل مقابل رهن العقار للبنك أمر جائز من الناحية الشرعية

” المطلق ” : التمويل مقابل رهن العقار للبنك أمر جائز من الناحية الشرعية
عادل الحربي(صدى):

أعرب عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عن قناعته بأن الأغلبية المطلقة من معاملات البنوك مع الأفراد في المملكة تعتبر ” إسلامية ” .

وقال المطلق في برنامجه الاسبوعي ” استديو الجمعة ” أمس المذاع على اذاعة ” نداء الاسلام ” : أكاد أجزم بأن أكثر من 99٪ من معاملات البنوك في المملكة مع الأفراد غالبها إسلامي، ونؤكد جواز التمويل مقابل رهن العقار للبنك.

وأضاف ” المطلق ” : معاملة البنوك الآن غالبها إسلامي، خصوصا معاملة الأفراد.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يجزاك خير تراهم بيقومون يتصيدون عليك وعلى غيرك يا شيخ

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

الشيخ هذا علي كيفه هو يحلال ويحرام مكروة عن الناس كرة

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