” المطلق ” : التمويل مقابل رهن العقار للبنك أمر جائز من الناحية الشرعية
أعرب عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عن قناعته بأن الأغلبية المطلقة من معاملات البنوك مع الأفراد في المملكة تعتبر ” إسلامية ” .
وقال المطلق في برنامجه الاسبوعي ” استديو الجمعة ” أمس المذاع على اذاعة ” نداء الاسلام ” : أكاد أجزم بأن أكثر من 99٪ من معاملات البنوك في المملكة مع الأفراد غالبها إسلامي، ونؤكد جواز التمويل مقابل رهن العقار للبنك.
وأضاف ” المطلق ” : معاملة البنوك الآن غالبها إسلامي، خصوصا معاملة الأفراد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاك خير تراهم بيقومون يتصيدون عليك وعلى غيرك يا شيخ
هذا انا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخ هذا علي كيفه هو يحلال ويحرام مكروة عن الناس كرة