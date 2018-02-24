بالصور.. الشرقية تحتفي بالقيادات الكشفية

محمد فؤاد(صدى):

كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس القادة المتقاعدين بمجال النشاط الكشفي، حيث احتفى المديرس مع عدد من منسوبي التعليم والكشافة بالمنطقة الشرقية بالقادة المتقاعدين،

وهما الأستاذ وليد بن عبد الله الدوسري مشرف النشاط الكشفي بتعليم الشرقية ورئيس وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم الخبر وعضو اللجنة الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية.

و الدكتور عادل بن سلطان الدوسري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وذلك في حفل جمع عدد من منسوبي التعليم من قادة وكشافيين ومن جوالة جامعة الإمام عبدالرحمن قدمت خلاله قصائد وأهازيج كشفية وكلمة لراعي الحفل والمحتفى بهم وشكر المديرس خلال الاحتفاء القادة الكشفيين لما قدموه من جهود في مجال العمل الكشفي على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة لمدة تجاوزت ثلاثة عقود تخرج على أيديهما العديد من القادة والجوالة و الكشافيين الذين مثلوا المنطقة الشرقية في العديد من المناسبات والفعاليات الكشفية كمعسكرات الحج والمناسبات الوطنية والبيئية وكذلك مشروع رسل السلام الكشفي العالمي ، يذكر أن وليد الدوسري أحد أبرز القادة الكشفيين بالمنطقة الشرقية حيث حصل على الشارة الدولية الكشفية في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي بدرجة أخصائي تدريب كشفي كما ساهم في معسكرات الخدمة العامة بالحج آخرها قيادة معسكر “منى الجبل” والمشاركة في اللقاء الكشفي العربي ال30 وحصل على جائزة المشرف المتميز على مستوى قطاع التعليم بالخبر.