بالصور.. رواد الكشافة يزورون المرضى بمستشفى حوطة سدير

سعيد العجل(صدى):

استقبل مستشفى حوطة سدير رواد الكشافة بمحافظة المجمعة ، يرافقهم مجموعة من أعضاء الوحدات الكشفية بجمعية أحياء مكة المكرمة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مدير المستشفى الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المزروع ، ومساعده الأستاذ محمد بن عبدالمحسن النحيط .

وقام وفد الكشافة بزيارة للمرضى المنومين بالمستشفى للاطمئنان عليهم والسلام عليهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم متمنين لهم الشفاء العاجل.

بدوره عبر عضو رواد الكشافة بمحافظة المجمعة الأستاذ علي بن عبدالله المزروع عن بالغ شكره لإدارة مستشفى حوطة سدير ، لما وجده الوفد الزائر من ترحاب وحفاوة وتثمين لهذه الزيارة التي ساهم من خلالها فريق الكشافة إلى إيصال رسالتهم التطوعية ومبادرتهم الإنسانية التي تعكس مدى اهتمام جمعية الكشافة السعودية بالمجتمع ، سعياً منها لإدخال السرور على المرضى المنومين والاطمئنان على صحتهم ،تحقيقاً للمسؤولية التي تقع على عاتقها ونيل شرف خدمة المرضى في كافة أنحاء الوطن الغالي .