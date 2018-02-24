تعليق الدراسة في مدارس الشرقية غدًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الشرقية عن تعليق الدراسة غدًا الأحد في كافة المدارس، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأكد النظام الآلي للإنذار المُبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة، غدًا الأحد.