  • السبت 24

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليق الدراسة في مدارس الشرقية غدًا

تعليق الدراسة في مدارس الشرقية غدًا

تعليق الدراسة في مدارس الشرقية غدًا
نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الشرقية عن تعليق الدراسة غدًا الأحد في كافة المدارس، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأكد النظام الآلي للإنذار المُبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة، غدًا الأحد.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اغثنا بالمطر والايمان

[ عدد التعليقات: 8902 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم صيبا نافعا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *