بالفيديو.. خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي لسباق الخيل على كأس المؤسس

نايف السالم(صدى):

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ـ أيده الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

كما صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك المفدى مكانه في الحفل.