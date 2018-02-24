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الجيش اليمني يقصف تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في البيضاء

الجيش اليمني يقصف تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في البيضاء
فهمي محمد(صدى):

قصفت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن .

وقالت مصادر ميدانية للموقع الرسمي للجيش ” سبتمبر نت ” ، إن القصف استهدف تجمعات المليشيا في جبل الظهر وشعب المسوح بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

احسن اقصفوهم

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

لابارك الله فيهم

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