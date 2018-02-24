الجيش اليمني يقصف تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في البيضاء
قصفت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن .
وقالت مصادر ميدانية للموقع الرسمي للجيش ” سبتمبر نت ” ، إن القصف استهدف تجمعات المليشيا في جبل الظهر وشعب المسوح بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن اقصفوهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
لابارك الله فيهم