الجيش اليمني يقصف تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

قصفت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن .

وقالت مصادر ميدانية للموقع الرسمي للجيش ” سبتمبر نت ” ، إن القصف استهدف تجمعات المليشيا في جبل الظهر وشعب المسوح بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .