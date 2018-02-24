” الزهراني ” يكرم 28 مدرسة في اليوم الكامل للغة الإنجليزية بمكة

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي رعى مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ختام فعاليات برنامج اليوم الكامل الترفيهي باللغة الانجليزية English Fun Day لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الأهلية بتعليم مكة المكرمة، مساء اليوم السبت الموافق: 8/ 6/ 1439هـ والذي أقيم بمدارس العلم النافع بالخالدية تحت إشراف شعبة اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم مكة. وذلك بحضور المدير العام لمدارس العلم النافع الأستاذ سلطان الثبيتي والأستاذ فؤاد بشارة مدير مدارس الإبداع الثانوية والأستاذ محمد الزهراني مدير ثانوية العلم النافع الأهلية والأستاذ عايد الثبيتي مدير جيل الإبداع الثانوية والطلاب المشاركين ومعلميهم وأولياء أمورهم.

وعبّر مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة التعليم بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني عن فخره واعتزازه وسعادته بما شاهده من برامج متقدمة في ممارسة اللغة الإنجليزية أدّاها الطلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدراس الأهلية المشاركة، والذين تميزوا بإتقانهم للغة الإنجليزية نطقا وسلاسة في المحادثة والتعبير والتفاعل في كافة البرامج المقامة اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يدل حقيقة على المستوى التعليمي العالي الذي يتلقاه هؤلاء الأبناء في مدارسهم والتدريب المتميز الذي قام به معلموهم حتى ظهروا بهذا المستوى المأمول والمشرف لتعليم مكة المكرمة.

وأكدّ الزهراني أن مكتب التعليم الأهلي حريص كل الحرص على الارتقاء بتعليم اللغة الإنجليزية وتعلُمها في مدارس مكة الأهلية من خلال شعبة اللغة الانجليزية بالمكتب التي تولي مثل هذه البرامج التربوية العملية الهادفة حق الاهتمام والإعداد والتنفيذ الجيّد، مُوجهاً شكره لرئيس شعبة اللغة الإنجليزية بالمكتب الأستاذ عبد الرحمن سرتي وزملائه المشرفين على البرنامج على جهودهم المتميزة والمتواصلة في تنفيذ هذا البرنامج وإظهاره بالمظهر اللائق؛ الذي أثلج صدور المسؤولين بإدارة التعليم وأولياء الأمور من خلال ما شاهدوه من فعاليات متنوعة أثبت فيها أبناؤنا الطلاب أنهم على مستوى عالٍ في التحدث باللغة الإنجليزية وممارستها في الواقع.

من جهته أوضح المشرف على البرنامج الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالقادر سرتي رئيس شعبة اللغة الانجليزية بإدارة التعليم الأهلي بمكة المكرمة أن البرنامج يأتي بمشاركة 155 طالبا من 28 مدرسة أهلية، فيما يشرف عليهم15معلم ومشرف؛ وتخلل البرنامج – الذي بدأ منذ التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء – العديد من الأنشطة الرياضية، والمسابقات، والألعاب التعليمية باللغة الإنجليزية ، كما قامت المدارس المشاركة بعرض أبرز مشاركاتها من المشاهد التمثيلية التربوية الهادفة والإلقاء باللغة الانجليزية، وتضمن البرنامج إقامة معرض مصور باللغة الانجليزية بمشاركة لبعض دور النشر ومراكز اللغة الانجليزية، وتم تتويج هذه الفعالية بتكريم المدارس المشاركة في هذا البرنامج الذي كتب له بفضل الله النجاح، ونسعى في المستقبل – بإذن الله – لتطويره واستمراره لما لمسناه من أثر إيجابي في الارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب، والتنافس الراقي بين المدارس المشاركة.