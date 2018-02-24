بالصور.. دب ضخم يشارك طفلة صغيرة جلسة تصوير رائعة

موسكو(صدى):

أثارت جلسة تصوير لطفلة روسية صغيرة إعجاب وذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب مشاركة دب ضخم للطفلة بالصور .

وظهر الدب والذي يٌدعى ” ستيفان ” البالغ وزنه 317 كيلو جراما ، وهو يقف إلى جانب الطفلة دون أن يؤذيها وذلك بسبب تربيته على يد بشر وحياته مع عائلة روسية منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر.

يٌشار إلى أن الدب يعيش مع عائلته مشاركا في الأعمال المنزلية كما يمكنه الاستمتاع بمشاهدة التليفزيون، ويحصل على 25 كيلو جراما من الأسماك والخضراوات والبيض يوميا.