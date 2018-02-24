” مرسيدس ” تحذر من تسلل النازيين الجدد إلى مصانعها

متابعات(صدى):

حذر اتحاد العمال لأحد المصانع الرئيسية لدايملر مالكة مرسيدس من محاولات تسلل النازيين الجدد للمصنع لتحويله إلى مركز داعم لآرائهم الفكرية والسياسية.. وتستخدم هذه المجموعات النازية اتحاد عمال آخر تحت اسم Zentrum Automobil كقاعدة لعملهم.

وقد اشتكى اتحاد العمال الرسمي لمصنع Untertuerkheim في جنوب ألمانيا من التأثير السلبي لهذه الأنشطة اليمينة المتطرفة على سمعة العمال وتمثيلهم في المفاوضات الإدارية.

ويوظف المصنع حوالي 19,000 عامل، وقد انتشرت تقارير صحفية عن انتماء بعض ممثلي العمال في المصنع للمجموعات النازية وإذاعتهم لأفكار معادية للمهاجرين، خاصة عقب استقبال ألمانيا لقرابة مليون ونصف مهاجر في الأعوام الأخيرة، معظمهم من سوريا والعراق.

وترغب المجموعات النازية الاشتراك في انتخابات تمثيل العمال أمام الإدارة في دايملر وفولكس فاجن على مدار الأشهر الثلاثة القادمة لتوسيع مجال تأثيرهم الرسمي، ما أدى إلى ردود فعل فورية من الإدارة واتحادات العمال الرسمية لمقاومة هذه النوعية من الأفكار المتطرفة.

دايملر أصدرت تصريحا رسميا تؤكد فيه على رفضها لأي نشاطات يمينية ضمن مجال القوى العاملة التابعة لها.. ويُذكر أن الشركة انتجت أسلحة ومدرعات للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية، ما يجعل الأمر بالغ الحساسية حاليا بالنسبة للشركة.