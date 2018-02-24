بالفيديو.. أحدث 7 استخدامات مذهلة للفازلين
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو يعرض أحدث 7 استخدامات للفازلين في حياة الفتيات.
1- يوضع على ظلال العيون لصنع أحمر شفاه جديد.
2- يضاف أعلى فوهة زجاجة طلاء الأظافر لسهولة فتحها.
3- يوضع على الملابس المتسخة بالمكياج وبعض المياه الساخنة ثم يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة.
4- يوضع قبل الهايلايتر لتثبيته ومنحه مظهرا جيدا.
5- لتجنب التصاق أحمر الشفاه بالأسنان تطلى بالفازلين.
6- لسهولة ارتداء أقراط الأذن تمسح الأذن بالفازلين.
7- يوضع بأماكن وضع العطور لثبات أكبر.
Ep.20: 8 useful Vaseline hacks – Beauty Hacks
Never look at Vaseline the same way again! 😉
Posted by Beauty Hacks on Wednesday, February 21, 2018
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11933 ] نشر منذ 3 ساعات
اللحين شركة فازلين طاااح سوقها
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.شركة لوكسيتان خطفت الاضواء بروعة منتجاتها 😍😍
صدق غاليه بس قيمتها فيها
alfahd42[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات
اها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7456 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو بشين الفازلين☺😂انا مجربته مع الروج😎😁