بالفيديو.. أحدث 7 استخدامات مذهلة للفازلين

متابعات(صدى):

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو يعرض أحدث 7 استخدامات للفازلين في حياة الفتيات.

1- يوضع على ظلال العيون لصنع أحمر شفاه جديد.

2- يضاف أعلى فوهة زجاجة طلاء الأظافر لسهولة فتحها.

3- يوضع على الملابس المتسخة بالمكياج وبعض المياه الساخنة ثم يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

4- يوضع قبل الهايلايتر لتثبيته ومنحه مظهرا جيدا.

5- لتجنب التصاق أحمر الشفاه بالأسنان تطلى بالفازلين.

6- لسهولة ارتداء أقراط الأذن تمسح الأذن بالفازلين.

7- يوضع بأماكن وضع العطور لثبات أكبر.