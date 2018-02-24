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بالفيديو.. أحدث 7 استخدامات مذهلة للفازلين

بالفيديو.. أحدث 7 استخدامات مذهلة للفازلين
متابعات(صدى):

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو يعرض أحدث 7 استخدامات للفازلين في حياة الفتيات.

1- يوضع على ظلال العيون لصنع أحمر شفاه جديد.

2- يضاف أعلى فوهة زجاجة طلاء الأظافر لسهولة فتحها.

3- يوضع على الملابس المتسخة بالمكياج وبعض المياه الساخنة ثم يتم غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

4- يوضع قبل الهايلايتر لتثبيته ومنحه مظهرا جيدا.

5- لتجنب التصاق أحمر الشفاه بالأسنان تطلى بالفازلين.

6- لسهولة ارتداء أقراط الأذن تمسح الأذن بالفازلين.

7- يوضع بأماكن وضع العطور لثبات أكبر.

Ep.20: 8 useful Vaseline hacks – Beauty Hacks

Never look at Vaseline the same way again! 😉

Posted by Beauty Hacks on Wednesday, February 21, 2018

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11933 ] نشر منذ 3 ساعات

اللحين شركة فازلين طاااح سوقها
.
.شركة لوكسيتان خطفت الاضواء بروعة منتجاتها 😍😍
صدق غاليه بس قيمتها فيها

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 3 ساعات

اها

[ عدد التعليقات: 7456 ] نشر منذ 1 ساعة

ماهو بشين الفازلين☺😂انا مجربته مع الروج😎😁

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