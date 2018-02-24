مكافأة مالية بـ 100ألف ريال لأكبر متسابق في ماراثون الرياض

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم السبت عن توجيه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتقديم مكافأة مالية بمقدار 100 ألف ريال للمتسابق السعودي خلف البلوي الذي يبلغ من العمر79عامًا خيث أنهى سباق 21 كم بنجاح في ماراثون الرياض الدولي.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.

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